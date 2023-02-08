Ибрагимович: будь я эгоистом, закончил бы карьеру и был бы на острове с сигарой в зубах

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал о причинах, по которым не собирается завершать игровую карьеру в 41 год, отметив, что продолжает её ради своих товарищей по россонери.

«В 41 год мне предстоит написать ещё много страниц, но моё качество не снижается. Тело меняется, меняется физическая подготовка, но качество остаётся на прежнем уровне. В моём случае так.

Тем, кто не верит, что я бог, я покажу это на поле, а не на словах. Я с большим желанием хочу демонстрировать свой талант каждый день. Я хочу поделиться своим авторитетом с другими. Не всё должно зависеть от меня, я хочу передать всё, что у меня внутри, другим. Если у моих товарищей по команде всё хорошо, то и у меня тоже. Если команда выигрывает, я воодушевляюсь. В сложившейся ситуации я должен делиться, а не отдавать.

Это вызов для меня, моя цель. Мне 41 год, я играю за «Милан» и нахожусь на вершине. Я хочу показать другим, что я здесь ради них, а не ради себя. Если бы я был эгоистом, то был бы на острове с сигарой в зубах. Я хочу быть примером и лидером, и я сделаю это», — приводит слова Ибрагимовича Sport Mediaset.

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