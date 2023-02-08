«Манчестер Юнайтед» — «Лидс Юнайтед»: стартовые составы команд на матч 8-го тура АПЛ

Сегодня, 8 февраля, состоится перенесённый матч 8-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Лидсом». Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток главного арбитра Саймона Хупера прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Стартовые составы команд:
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа — Дало, Варан, Мартинес, Шоу — Фред, Забитцер, Гарначо, Фернандеш, Рашфорд — Вегорст.
«Лидс Юнайтед»: Меслье — Стрёйк, Вёбер, Кох, Эйлинг — Маккенни, Адамс, Ньонто, Харристон, Синистерра — Бэмфорд.
Подопечные Эрика тен Хага располагаются на третьей строчке английского чемпионата, опережая идущий четвёртым «Ньюкасл Юнайтед» на два очка. «Лидс», который недавно уволил главного тренера Джесси Марша, находится на 17-м месте турнирной таблицы.
- 8 февраля 2023
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