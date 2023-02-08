Гендиректор «Ромы»: мы могли выручить больше денег за Дзаньоло

Генеральный директор «Ромы» Тьягу Пинту рассказал, как обстояли дела с полузащитником Николо Дзаньоло, который, если верить информации инсайдеров, в скором времени должен быть объявлен в качестве игрока «Галатасарая», а сумма его перехода составит около € 22 млн.

«Должен сказать, что с Дзаньоло у нас возникли проблемы. Учитывая предложения, которые у нас были, решение было и оно могло угодить всем, но мы не смогли сделать всё так, как нам хотелось бы. Положение на трансферном рынке из-за этого стало трудным.

Думаю, что мы могли бы выручить на его продаже больше денег. Неделю назад у нас было более выгодное предложение, но после всего, что произошло, мы пришли к этому решению, которое в целом всех устроило. Сомневаюсь, что можно было бы разрешить эту ситуацию лучше», — приводит слова Пинту журналист Джанлука Ди Марцио.

«Рома» проиграла «Кремонезе» и вылетела из Кубка Италии