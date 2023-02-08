Магкеев: Миранчуком заинтересуются европейские гранды, если он проявит себя в «Торино»

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев рассказал, что следит за игрой российского полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, выразив уверенность, что игрок итальянской команды сможет в будущем заиграть в европейском топ-клубе.
«Слежу ли за матчами в Европе, в которых играют россияне? Да, безусловно, когда Миранчук играет, слежу. С братом (Антоном Миранчуком. — Прим. «Чемпионата») общаемся, можем перекинуться парой фраз. Всегда приятно, когда парень, с которым ты вместе выступал за одну команду, или просто россиянин, забивает и проявляет себя на таком уровне.
Может ли ещё Миранчук перейти в европейский топ-клуб? Зная Лёшу — конечно, может. У него великолепная левая нога, футбольный интеллект. Он может делать результат. Если Миранчук здорово себя проявит в «Торино», то им могут заинтересоваться гранды», — приводит слова Магкеева «Российская газета».
- 8 февраля 2023
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