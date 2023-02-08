Гендиректор «Ромы» подтвердил факт переговоров с «Челси» о трансфере Зиеша в зимнее ТО

Генеральный директор «Ромы» Тьяго Пинто подтвердил факт переговоров с лондонским «Челси» о переходе вингера Хакима Зиеша в зимнее трансферное окно. На самом флажке марокканец мог перейти во французский «ПСЖ», однако в итоге трансфер не состоялся.

«Это правда, что мы разговаривали с агентами Зиеша и с «Челси». Он не тот игрок, о котором я упоминал ранее, но он был одной из нашей целей. Я сожалею о том, что его переход в «ПСЖ» в итоге не состоялся, ему было тяжело, но те, кто сообщал о наших с ним переговорах, были правы», — приводит слова Пинто итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

В текущем сезоне Зиеш провёл за лондонцев 16 матчей во всех турнирах. На счету вингера только одна результативная передача.

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