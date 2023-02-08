Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Аль-Ахли» — «Реал» 1:4, результат полуфинального матча клубного чемпионата мира 8 февраля 2023 года

«Реал» разгромил «Аль-Ахли» и вышел в финал КЧМ
Комментарии

Сегодня, 8 февраля, завершился полуфинальный матч клубного чемпионата мира, в котором мадридский «Реал» играл с египетским «Аль-Ахли». Команды встретились на арене «Принц Мула Абдулла» в Рабате, Марокко. Стартовый свисток главного арбитра Андреса Матонте прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Почти всю первую половину встречи ни одна из команд не имела явного преимущества. Но на 42-й минуте игра кардинально изменилась, когда нападающий «Реала» Винисиус после паса из глубины смог одним движением обыграть защитника, после чего вышел на свободный простор к воротам и мастерски перебросил голкипера Мохамеда Эль-Шенави.

На 47-й минуте мадридцы забили ещё один гол: в результате опасной контратаки Родриго наносил удар по воротам, но голкипер смог его парировать. На добивании оказался Федерико Вальверде, который смог точно пробить по пустым воротам.

На 65-й минуте в ворота «Реала» был назначен 11-метровый удар. К «точке» подошёл Али Малул, который переиграл Андрея Лунина. На 87-й минуте арбитр после проверки фола в штрафной «Аль-Ахли» назначил пенальти в пользу «сливочных», но Лука Модрич не смог его реализовать.

На 90+2-й минуте после красивой комбинации Родриго забил ещё один мяч, укрепив преимущество своей команды. На 90+8-й минуте полузащитник мадридцев Серхио Аррибас установил итоговый счёт 4:1 в пользу «Реала» — «сливочные» вышли в финал клубного чемпионата мира.

Клубный чемпионат мира. 1/2 финала
08 февраля 2023, среда. 22:00 МСК
Аль-Ахли
Каир, Египет
Окончен
1 : 4
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Винисиус Жуниор – 42'   0:2 Вальверде – 46'   1:2 Малул – 65'   1:3 Родриго – 90+2'   1:4 Аррибас – 90+8'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023