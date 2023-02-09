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Магкеев: Месси безоговорочно величайший игрок. Это талант в чистом виде

Магкеев: Месси безоговорочно величайший игрок. Это талант в чистом виде
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Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев назвал нападающего «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионеля Месси величайшим игроком в истории и рассказал, как следил за прошедшим чемпионатом мира 2022 года в Катаре.

«Удалось ли посмотреть чемпионат мира? Да, я был на отдыхе. Во время финала сделали общий ресторан: одна половина болела за Францию, вторая — за Аргентину. Атмосфера была шикарной, незабываемой.

За кого болел? За Францию, потому что хотелось оставить интригу в борьбе за лучшего футболиста всех времён. Но сейчас Месси безоговорочно величайший. Это талант в чистом виде. Повторить такую карьеру будет очень-очень тяжело», — приводит слова Магкеева «Российская газета».

Месси забил семь голов и сделал три результативные передачи в семи играх чемпионата мира 2022 года. Сборная Аргентины стала победителями мирового первенства впервые с 1986 года, обыграв в финале Францию (3:3, 4:2 пен.).

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