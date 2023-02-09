Санчо забил первый гол за «Манчестер Юнайтед» после возвращения в состав команды

Сегодня, 9 февраля, проходит перенесённый матч 8-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Олд Траффорд» принимает «Лидс Юнайтед». На 70-й минуте английский вингер Джейдон Санчо сумел сравнять счёт в этой встрече (2:2), и забитый мяч стал для него первым после возвращения в состав.
Напомним, в середине декабря 2022 года главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг принял решение отстранить Санчо от тренировок с первой командой. Через месяц наставник вернул 22-летнего англичанина в строй.
Для Санчо матч с «Лидсом» стал вторым после возвращения в состав. Ранее он выходил на поле в игре с «Ноттингем Форест» (2:0) в рамках второго полуфинального матча Кубка лиги.
13-летний Эрик тен Хаг общается с Йоханом Круиффом
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