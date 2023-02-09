Пятибратов прокомментировал ничейный результат в матче с «Торпедо»
Поделиться
Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов прокомментировал ничью в товарищеском матче с «Торпедо».
«Спарринг получился полезным и информативным, мы были готовы к жёсткой борьбе. Этот матч тяжело назвать товарищеским, обе стороны решали свои задачи. Нам многое удалось с точки зрения физики, с тактической точки зрения не всё получалось, надо лучше реализовывать моменты. Иногда подходили к штрафной площадке соперника и останавливались, но пока много позитива», — сказал Пятибратов в эфире клубного канала.
Напомним, по итогам первой части сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги воронежцы занимают 13-е место в турнирной таблице. «Факел» набрал 13 очков после 17 матчей. «Торпедо» (6) — на 16-м месте в турнирной таблице.
Новость по темеНовичок «Факела» Брахими травмировался в дебютном матче
Комментарии
- 9 февраля 2023
-
01:30
-
01:08
-
01:00
-
00:59
-
00:47
-
00:44
-
00:22
-
00:19
-
00:13
-
00:12
-
00:07
- 8 февраля 2023
-
23:58
-
23:43
-
23:36
-
23:26
-
23:25
-
23:18
-
23:14
-
23:11
-
23:09
-
23:07
-
22:55
-
22:45
-
22:33
-
22:25
-
22:18
-
22:15
-
22:15
-
22:09
-
22:00
-
22:00
-
21:45
-
21:45
-
21:42
-
21:38
Партнерский контент