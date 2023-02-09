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Пятибратов прокомментировал ничейный результат в матче с «Торпедо»

Пятибратов прокомментировал ничейный результат в матче с «Торпедо»
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Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов прокомментировал ничью в товарищеском матче с «Торпедо».

«Спарринг получился полезным и информативным, мы были готовы к жёсткой борьбе. Этот матч тяжело назвать товарищеским, обе стороны решали свои задачи. Нам многое удалось с точки зрения физики, с тактической точки зрения не всё получалось, надо лучше реализовывать моменты. Иногда подходили к штрафной площадке соперника и останавливались, но пока много позитива», — сказал Пятибратов в эфире клубного канала.

Напомним, по итогам первой части сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги воронежцы занимают 13-е место в турнирной таблице. «Факел» набрал 13 очков после 17 матчей. «Торпедо» (6) — на 16-м месте в турнирной таблице.

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