Спортивный директор «Локомотива»: необходимо, чтобы Дзюба показал лидерские качества
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Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов прокомментировал переход Артёма Дзюбы и Игоря Смольникова в московский клуб.
«Столь опытные и титулованные игроки нам очень нужны в текущей ситуации. Пообщавшись с ними, мы увидели и серьёзную мотивацию помочь нам, и неплохую физическую форму. Надеемся, увидим в их исполнении и тот футбол, который запомнился болельщикам в том числе по матчам за сборную России.
Повторюсь, глобально «Локомотив» продолжает ориентироваться на лучших молодых российских футболистов, в идеале — на воспитанников собственной академии. Сейчас необходимо, чтобы Смольников и Дзюба показали в «Локомотиве» те лидерские качества, которыми всегда славились на протяжении своих футбольных карьер», — цитирует Ульянова ТАСС.
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