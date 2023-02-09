Спортивный директор «Локомотива»: необходимо, чтобы Дзюба показал лидерские качества

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов прокомментировал переход Артёма Дзюбы и Игоря Смольникова в московский клуб.

«Столь опытные и титулованные игроки нам очень нужны в текущей ситуации. Пообщавшись с ними, мы увидели и серьёзную мотивацию помочь нам, и неплохую физическую форму. Надеемся, увидим в их исполнении и тот футбол, который запомнился болельщикам в том числе по матчам за сборную России.

Повторюсь, глобально «Локомотив» продолжает ориентироваться на лучших молодых российских футболистов, в идеале — на воспитанников собственной академии. Сейчас необходимо, чтобы Смольников и Дзюба показали в «Локомотиве» те лидерские качества, которыми всегда славились на протяжении своих футбольных карьер», — цитирует Ульянова ТАСС.