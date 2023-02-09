«Нам пора заткнуться». Капитан «ПСЖ» Маркиньос – о вылете из Кубка Франции

Капитан «ПСЖ» Маркиньос прокомментировал поражение команды в матче 1/8 финала Кубка Франции с «Марселем» (1:2).

«Мы знали, что они будут много прессинговать, нам не удавалось проходить их линии быстрее. Мы допустили несколько ошибок, которые дорого нам обошлись. Нам нужно прибавлять. Это поражение причиняет боль, потому что это кубковый матч против нашего главного соперника. Мы хотели вернуться в Париж с победой. Мы должны работать лучше, продолжать работать и идти вперёд. Мы что-то упустили, нам пора заткнуться. Мы знаем, что нам нужно многое улучшить, если мы хотим добиться хороших результатов в этом сезоне. Упущенный титул причиняет нам боль», — приводит слова Маркиньоса RMC Sport.

Отметим, в прошлом году Кубка Франции «ПСЖ» также вылетел на стадии 1/8 финала.

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