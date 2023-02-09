ФИФА продлила срок трансферного окна в Турции из-за землетрясения

ФИФА объявила о продлении срока трансферного окна в Турции до 18 февраля из-за землетрясения.

«В свете исключительной ситуации, вызванной стихийным бедствием в Турции, Бюро Совета ФИФА приняло решение продлить второй период регистрации Турецкой футбольной ассоциации (TFF) в TMS до 18 февраля 2023 года», — говорится в заявлении ФИФА в «твиттере».

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Напомним, несколькими днями ранее в Турции произошла серия серьёзных землетрясений. У сильнейших толчков была магнитуда 7,8 (из 10 возможных). В результате природных катаклизмов произошло обрушение множества зданий по всей Турции. По актуальным сведениям, количество жертв близится к 9 тысячам человек. Ещё около 50 тысяч человек получили травмы.

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