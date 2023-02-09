Рашфорд повторил достижение Руни в АПЛ

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд повторил достижение Уэйна Руни в чемпионате Англии, сообщается в «твиттере» АПЛ.
Сообщается, Рашфорд первый игрок «Манчестер Юнайтед» с 2012 года, забивавший в шести матчах подряд на «Олд Траффорд» в АПЛ. В 2012 году это удалось сделать Уэйну Руни.
9 февраля, «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Лидс Юнайтед» (2:2) в перенесённом матче 8-го тура английской Премьер-лиги. Рашфорд стал автором одного забитого мяча.
В нынешнем сезоне чемпионата Англии Рашфорд принял участие в 22 матчах, в которых записал в свой актив 11 голов и сделал 3 результативные передачи.
На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, записав в свой актив 43 очка.
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