Полузащитник «Марселя» Ронжье прокомментировал победу над «ПСЖ» в Кубке Франции
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Полузащитник «Марселя» Валентин Ронжье прокомментировал победу в матче 1/8 финала Кубка Франции с «ПСЖ».
«Вся команда готовилась к этому. Мы очень рады выйти в следующий раунд, потому что в этом была наша цель. Эту победу давно ждали наши болельщики, так что мы счастливы разделить этот успех с ними», — приводит слова Валентена Ронжье L'Equipe.
Напомним, матч состоялся в Марселе на стадионе «Велодром» и завершился победой хозяев со счётом 2:1. «Марсель» вышел в четвертьфинал Кубка Франции, а «ПСЖ» завершил участие в турнире.
Действующим победителем Кубка Франции является «Нант», который в финальном матче прошлого года обыграл «Ниццу» со счётом 1:0.
Рекордсменом по числу побед в Кубке Франции является «ПСЖ», команда выигрывала турнир 14 раз.
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