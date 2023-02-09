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Полузащитник «Марселя» Ронжье прокомментировал победу над «ПСЖ» в Кубке Франции

Полузащитник «Марселя» Ронжье прокомментировал победу над «ПСЖ» в Кубке Франции
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Полузащитник «Марселя» Валентин Ронжье прокомментировал победу в матче 1/8 финала Кубка Франции с «ПСЖ».

«Вся команда готовилась к этому. Мы очень рады выйти в следующий раунд, потому что в этом была наша цель. Эту победу давно ждали наши болельщики, так что мы счастливы разделить этот успех с ними», — приводит слова Валентена Ронжье L'Equipe.

Напомним, матч состоялся в Марселе на стадионе «Велодром» и завершился победой хозяев со счётом 2:1. «Марсель» вышел в четвертьфинал Кубка Франции, а «ПСЖ» завершил участие в турнире.

Действующим победителем Кубка Франции является «Нант», который в финальном матче прошлого года обыграл «Ниццу» со счётом 1:0.

Рекордсменом по числу побед в Кубке Франции является «ПСЖ», команда выигрывала турнир 14 раз.

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