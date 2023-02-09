Вальверде прокомментировал первый гол за «Реал» с ноября прошлого года
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Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде прокомментировал победу мадридского клуба в матче 1/2 финала клубного чемпионата мира с «Аль-Ахли».
«Я счастлив. Чувствовал себя более комфортно, несмотря на то, что сыграл так много матчей. Хочу ценить каждое мгновение этого турнира. Конечно, я доволен выступлениями команды. Я хотел бы сказать спасибо одноклубникам, которые помогали мне. Они всегда были рядом, чтобы поддержать меня. Было особенным моментом забить гол и отпраздновать его с ними. Теперь нам нужно отдохнуть и хорошо поработать, чтобы выиграть финал», — приводит слова Вальверде Football Espana.
Вальверде до этого матча не забивал с начала ноября 2022 года. В финале клубного ЧМ «Реал» сыграет с «Аль-Хилялем»
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