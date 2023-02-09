Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Марсель» обыграл «ПСЖ» на домашнем поле впервые с 2011 года

«Марсель» обыграл «ПСЖ» на домашнем поле впервые с 2011 года
Комментарии

Победа «Марселя» над «ПСЖ» в Кубке Франции стала первой над парижанами для этого клуба на домашнем поле с ноября 2011 года, сообщает Opta. Тогда «Марсель» оказался сильнее «ПСЖ» в матче Лиги 1 со счётом 3:0.

«Марсель» не побеждал «ПСЖ» дома во всех турнирах на протяжении 9 матчей.

В последний раз «Марсель» обыгрывал «ПСЖ» в матче Лиги 1 14 сентября 2020 года, однако это случилось в Париже.

Примечательно, что между победами в ноябре 2011 года и сентябре 2020 года ни один из матчей не закончился успехом клуба из Марселя.

Напомним, матч 1/8 Кубка Франции состоялся накануне в Марселе на стадионе «Велодром» и завершился победой хозяев со счётом 2:1.

Таким образом, «Марсель» вышел в четвертьфинал Кубка Франции, а «ПСЖ» завершил участие в турнире.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023