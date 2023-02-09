Борис Рапопорт: Кержаков правильно сделал, что поехал на Кипр

Бывший спортивный директор и тренер «Зенита» Борис Рапопорт одобряет решение бывшего футболиста сборной России Александра Кержакова возглавить кипрский «Кармиотисса».
«Кержаков хочет работать тренером, появился шанс на Кипре — значит, надо ехать, — считает Рапопорт. — Лучше работать на Кипре, чем нигде не работать. Мне кажется, его опыт работы тренером что в Томске, что в Нижнем Новгороде был достаточно успешным. Почему у него не было новых предложений, сложно сказать. Мы ничего на эту тему не знаем.
Мешал ли звёздный гонор Кержакову наладить контакт с игроками „Нижнего Новгорода“? Гонор у них у всех. У Александра Мостового, посмотрите, какой… Мы должны отталкиваться не от слухов, а от фактов. Факты таковы, что Кержаков работал с командами Первой и Высшей лиг, а после этого его никуда больше не звали. О причинах надо думать ему самому. Предложили Кипр — надо ехать туда, проявлять себя. Я всегда привожу в пример Сергея Семака. Он долго работал помощником известных тренеров в разных командах. Как только появилась возможность возглавить клуб, оставил «теплое» место, поехал в Уфу и вывел там команду в Европу. Вот путь тренера, который брать за основу: не побоялся уехать, попробовать и вернулся в «Зенит», но уже в другом качестве.
Как бы Кержаков ни был материально обеспечен, надо же получать зарплату, где-то работать. У денег есть свойство заканчиваться. Александру 40 лет, самый возраст, чтобы работать, доказывать свою состоятельность», — приводит слова Рапопорта «РБ Спорт»
«Кармиотисса» на данный момент идёт на 10 месте в чемпионате Кипра.
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