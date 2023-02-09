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«Кремонезе» остаётся единственным клубом из топ-5 лиг, ещё не побеждавшим в этом сезоне

«Кремонезе» остаётся единственным клубом из топ-5 лиг, ещё не побеждавшим в этом сезоне
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В 20-м туре испанской Примеры долгожданную победу сумел одержать «Эльче. Подопечные Пабло Мачина ещё 4 февраля неожиданно переиграли в домашней встрече «Вильярреал». Таким образом, после шести ничьих в первых девятнадцати играх сезона команда набрала полноценные три балла.

При этом на данный момент в большом европейском футболе остаётся лишь одна команда, которая ещё не одерживала победы в нынешнем сезоне. Ей является «Кремонезе». В 21 встрече новичок итальянской Серии А восемь раз сыграл вничью, однако при этом ни разу не побеждав своего соперника.

Все остальные 97 команд, которые выступают в высших лигах топ-5 европейских чемпионатов, побеждали хотя бы по одному разу.

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