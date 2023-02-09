Дмитрий Баранник: Дзюба возвращается не для того, чтобы отбывать номер

Бывший спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Баранник высказался о трансфере форварда Артёма Дзюбы в столичный «Локомотив». Контракт с 34-летним нападающим подписан до конца сезона-2022/2023.
Последним клубом Дзюбы был турецкий «Адана Демирспор», где он сыграл 5 матчей и забил 1 мяч. В ноябре 2022 года соглашение с игроком было разорвано. Ранее Дзюбой интересовались «Торпедо» и «Пари НН».
«Для Дзюбы это прекрасный вариант. Наверное, лучший, какой он мог найти. Все-таки «Локомотив» — большой клуб, который сейчас находится не на том месте, где должен. Есть все возможности только для позитива. Хуже уже не будет. Есть большие шансы, что с помощью Дзюбы «Локомотив» исправит турнирное положение.
Я считаю, что менеджмент «Локомотива» провернул очень хорошую сделку. У Дзюбы огромные амбиции. Он возвращается не для того, чтобы отбывать номер. Если Дзюба будет без травм и здоров, думаю, что он был бы подспорьем для любой российской команды. Может быть, за исключением «Зенита» и «Спартака». У них есть сильные центральные нападающие. Здесь можно только похвалить менеджмент «Локомотива» — приводит слова Баранника «РБ Спорт».
После 17 туров «Локомотив» занимает 14-е место в чемпионате России по футболу. В активе команды 13 очков.
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