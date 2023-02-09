Бышовец: для Кержакова назначение главным тренером «Кармиотиссы» — это вызов

Бывший наставник сборной России Анатолий Бышовец высказался о назначении Александра Кержакова на пост главного тренера кипрской команды «Кармиотисса». Ранее специалист работал с юношеской сборной России (до 17 лет), «Томью» и «Пари НН».

«Для Кержакова назначение главным тренером «Кармиотиссы» — это вызов, потому что ему там многое неизвестно. Анализировать придется достаточно. К тому же Александру надо будет говорить на английском языке. Посмотрим, что у него получится с этой командой. Хочется пожелать ему только успехов», — приводит слова 76-летнего Бышовца «РБ Спорт».



В сезоне-2021/2022 Кержаков работал главным тренером «Пари НН». С этой командой он занял 11-е место в чемпионате России по футболу.