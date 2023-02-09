Непомнящий дал совет Галактионову, как необходимо вести себя с Дзюбой

Экс-наставник «Томи» Валерий Непомнящий, работавший вместе с Артёмом Дзюбой, прокомментировал трансфер 34-летнего форварда в «Локомотив». Официально о сделке стало известно вчера, 8 февраля.
«Что я рад за Артёма, это слишком громко сказано. Но я понимаю, что такой игрок нужен чемпионату России. Дзюба ещё способен на многое. Он точно игрок для первой шестёрки или восьмёрки РПЛ. У «Локомотива» трудная ситуация. Дзюба, конечно, поможет.
Что Дзюба должен сделать, чтобы его переход в «Локомотив» посчитали удачным? Он должен заиграть, как может. Изо всех сил. Думаю, что он будет сверхмотивирован. Не знаю, сколько Дзюба должен забить. Но для вас, журналистов, его появление – кусок хлеба с маслом. И болельщики «Локомотива», наверное, будут сильно волноваться. Не уверен, что Дзюбу примут с распростёртыми объятиями.
Какой совет я бы дал главному тренеру «Локомотива» Михаилу Галактионову на тему того, как себя вести с Дзюбой? Давать такие советы – это всё равно что подбирать невесту для жениха. Здесь не может быть советов. Не так Галактионов будет думать об этом, как сам Дзюба. Когда он пришёл в «Томь», у нас с ним был очень короткий разговор. Я ему сказал: «У тебя появился шанс доказать». Он ответил: «Я всё понимаю». На этом его мотивация от меня закончилась», – приводит слова специалиста «РБ Спорт».
После 17 туров «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. В активе клуба 13 очков.
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