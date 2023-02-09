Магомедов: агенты говорят, что россияне не хотят в Европу. Никто не даст денег как в РПЛ

Бывший футболист «Маккаби» (Петах-Тиква), а ныне тренер команды Мурад Магомедов поделился мыслями по поводу того, почему российские футболисты не стремятся ехать в европейские чемпионаты. Главной причиной, по его мнению, является то, что футболисты не смогут получить в Европе зарплаты как в РПЛ.

«Мои знакомые агенты из России говорят: «Мурад, даже перспективные игроки, которым по силам заиграть в Европе, не хотят туда ехать, потому что им никто не даст столько денег, как в РПЛ». Они не стремятся прогрессировать как футболисты, играть в серьёзных командах и лигах. Люди не задумываются о том, что деньги могут прийти. Ты можешь начать на одном уровне, а закончить совсем на другом. Но никто не хочет. Почти никто…» — сказал Магомедов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полное интервью читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.