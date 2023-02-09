Магомедов: агенты говорят, что россияне не хотят в Европу. Никто не даст денег как в РПЛ

Бывший футболист «Маккаби» (Петах-Тиква), а ныне тренер команды Мурад Магомедов поделился мыслями по поводу того, почему российские футболисты не стремятся ехать в европейские чемпионаты. Главной причиной, по его мнению, является то, что футболисты не смогут получить в Европе зарплаты как в РПЛ.
«Мои знакомые агенты из России говорят: «Мурад, даже перспективные игроки, которым по силам заиграть в Европе, не хотят туда ехать, потому что им никто не даст столько денег, как в РПЛ». Они не стремятся прогрессировать как футболисты, играть в серьёзных командах и лигах. Люди не задумываются о том, что деньги могут прийти. Ты можешь начать на одном уровне, а закончить совсем на другом. Но никто не хочет. Почти никто…» — сказал Магомедов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Полное интервью читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
- 9 февраля 2023
-
08:55
-
08:50
-
08:39
-
08:31
-
08:30
-
08:30
-
08:12
-
07:56
-
07:51
-
07:48
-
07:43
-
07:36
-
07:25
-
07:18
-
06:57
-
06:46
-
06:33
-
06:33
-
06:19
-
05:40
-
04:57
-
04:42
-
04:35
-
04:33
-
04:04
-
03:53
-
03:36
-
03:12
-
02:51
-
02:49
-
02:40
-
02:24
-
02:03
-
02:01
-
01:48