Экс-тренер академии «Зенита» Тарасов: Аршавин делает многое для внедрения воспитанников

Бывший тренер академии «Зенита» Евгений Тарасов высказался о вкладе Андрея Аршавина в молодёжный футбол.
«Уровень конкуренции в «Зените» очень высок. Молодым футболистам очень сложно пробиться в состав, поэтому через аренды они либо становятся сильнее и получают возможность вернуться в «Зенит», либо идут другими дорогами.
Конечно, есть взаимодействие между основной командой и «Зенитом»-2, «Зенитом»-М. Тем более сейчас Андрей Сергеевич Аршавин очень сильно заинтересован в своих молодых футболистах, которые прошли всю иерархию футбольного воспитания в «Зените». Он делает очень многое для их внедрения в основную команду.
Есть польза в том, что молодые футболисты, играя с мужиками, получают определённый опыт. Понятно, что по результатам есть и будут вопросы, но в плане развития и продвижения их в большой футбол — это хороший вариант», – приводит слова Тарасова Metaratings.
- 9 февраля 2023
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