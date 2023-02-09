Гунько: для Тедеско назначение в сборную Бельгии — выход на самый высокий уровень

Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Гунько высказался о назначении Доменико Тедеско на должность главного тренера сборной Бельгии.



«Да, Тедеско назначили главным тренером сборной Бельгии, но я думаю, что их федерация имела на то веские основания. Думаю, на этот пост было несколько кандидатов, но из всех выбрали Тедеско. Наверное, отталкивались от каких-то критериев, а от каких — можно только догадываться.



Вообще, когда любого тренера назначают в такие статусные команды, всегда найдутся те, кто удивится, кто выскажется положительно или негативно. Но только работа покажет всё. На мой взгляд, для Тедеско стартовая площадка более чем благоприятная. Я думаю, что у Доменико может получиться с такими квалифицированными футболистами добиться желаемого результата.



Для Тедеско это назначение — выход на самый высокий уровень в футболе. В его распоряжении будут топ-игроки, с которыми можно будет выступать на самом высоком международном уровне», – приводит слова Гунько Metaratings.