Гунько: для Тедеско назначение в сборную Бельгии — выход на самый высокий уровень

Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Гунько высказался о назначении Доменико Тедеско на должность главного тренера сборной Бельгии.
«Да, Тедеско назначили главным тренером сборной Бельгии, но я думаю, что их федерация имела на то веские основания. Думаю, на этот пост было несколько кандидатов, но из всех выбрали Тедеско. Наверное, отталкивались от каких-то критериев, а от каких — можно только догадываться.
Вообще, когда любого тренера назначают в такие статусные команды, всегда найдутся те, кто удивится, кто выскажется положительно или негативно. Но только работа покажет всё. На мой взгляд, для Тедеско стартовая площадка более чем благоприятная. Я думаю, что у Доменико может получиться с такими квалифицированными футболистами добиться желаемого результата.
Для Тедеско это назначение — выход на самый высокий уровень в футболе. В его распоряжении будут топ-игроки, с которыми можно будет выступать на самом высоком международном уровне», – приводит слова Гунько Metaratings.
- 9 февраля 2023
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