Мурад Магомедов: после развала Союза никто не знал, что будет завтра. Полный бардак

Бывший футболист «Маккаби» (Петах-Тиква), а ныне тренер команды Мурад Магомедов поделился ощущениями, которые он испытывал после развала Советского Союза.

«После переезда в Израиль однозначно выиграл в деньгах. Но дело не только в деньгах. После развала Союза никто не знал, что будет завтра. Никаких перспектив не было видно. Бардак полный везде, в том числе и в футболе. А я к тому же на скамейку присел. «Маккаби» во всех отношениях вовремя возник в моей жизни», — сказал Магомедов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В начале своей карьеры Мурад выступал за такие клубы, как «Динамо» (Махачкала), «Жемчужина» (Сочи) и «Торпедо» (Адлер). В 1994 году Мурад принял решение переехать в Израиль, в клуб «Маккаби» (Петах-Тиква), где играл до 2013 года.

Полное интервью читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.