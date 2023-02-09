Евгений Тарасов: на мой взгляд, «Зенит» должен выиграть чемпионат России

Экс-тренер академии «Зенита» и бывший главный тренер команды U18 Евгений Тарасов высказался о перспективах подопечных Сергея Семака в борьбе за чемпионство в сезоне-2022/2023. Первенство РПЛ возобновится уже в марте.

«На мой взгляд, «Зенит» должен выиграть чемпионат, чтобы появилась вторая звезда на игровой эмблеме. Это важно для истории. Для этой задачи, думаю, подписали легионеров и продлили контракты игроков. Если «Зенит» и не выиграет чемпионат, на мой взгляд, интерес к бразильцам не упадёт. В футболе всякое бывает, но мне хочется верить и надеяться, что «Зенит» не отдаст этот шанс ни «Спартаку», ни «Ростову» и станет чемпионом, оформив пентатрик», — приводит слова Тарасова Metaratings.ru.

Питерский «Зенит» выиграл четыре чемпионства подряд, начиная с сезона-2018/2019. В текущем сезоне после 17 туров клуб с берегов Невы возглавляет турнирную таблицу, набрав 42 очка. На втором месте находится «Спартак» (36 очков), а замыкает тройку призёров на данный момент «Ростов» (35 очков).