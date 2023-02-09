Евгений Тарасов: на мой взгляд, «Зенит» должен выиграть чемпионат России

Экс-тренер академии «Зенита» и бывший главный тренер команды U18 Евгений Тарасов высказался о перспективах подопечных Сергея Семака в борьбе за чемпионство в сезоне-2022/2023. Первенство РПЛ возобновится уже в марте.
«На мой взгляд, «Зенит» должен выиграть чемпионат, чтобы появилась вторая звезда на игровой эмблеме. Это важно для истории. Для этой задачи, думаю, подписали легионеров и продлили контракты игроков. Если «Зенит» и не выиграет чемпионат, на мой взгляд, интерес к бразильцам не упадёт. В футболе всякое бывает, но мне хочется верить и надеяться, что «Зенит» не отдаст этот шанс ни «Спартаку», ни «Ростову» и станет чемпионом, оформив пентатрик», — приводит слова Тарасова Metaratings.ru.
Питерский «Зенит» выиграл четыре чемпионства подряд, начиная с сезона-2018/2019. В текущем сезоне после 17 туров клуб с берегов Невы возглавляет турнирную таблицу, набрав 42 очка. На втором месте находится «Спартак» (36 очков), а замыкает тройку призёров на данный момент «Ростов» (35 очков).
- 9 февраля 2023
-
08:55
-
08:50
-
08:39
-
08:31
-
08:30
-
08:30
-
08:12
-
07:56
-
07:51
-
07:48
-
07:43
-
07:36
-
07:25
-
07:18
-
06:57
-
06:46
-
06:33
-
06:33
-
06:19
-
05:40
-
04:57
-
04:42
-
04:35
-
04:33
-
04:04
-
03:53
-
03:36
-
03:12
-
02:51
-
02:49
-
02:40
-
02:24
-
02:03
-
02:01
-
01:48