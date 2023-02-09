«Реал» вышел в финал КЧМ, «ПСЖ» вылетел из Кубка Франции. Главное к утру

Мадридский «Реал» вышел в финал клубного чемпионата мира, «ПСЖ» проиграл «Марселю» в матче Кубка Франции, «Локомотив» подписал нападающего Артёма Дзюбу и защитника Игоря Смольникова. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. «Реал» разгромил «Аль-Ахли» и вышел в финал КЧМ.

2. «Марсель» выбил «ПСЖ» из Кубка Франции, победный гол на счету Малиновского.

3. «Локомотив» объявил о трансфере Дзюбы и Смольникова.

4. Сборная США по боксу отказалась от участия в ЧМ, где россияне выступят под своим флагом.

5. Глава НОК Греции выступил против возможного бойкота Олимпийских игр.

6. «Безумно счастлив!» Дзюба прокомментировал свой переход в «Локомотив».

7. «Манчестер Юнайтед» дома поделил очки с «Лидсом», отыгравшись со счёта 0:2.

8. Ибрагимович: меня 25 лет критикуют за то, что я номер один. Всё ещё чувствую себя богом.

9. Источник: игрок сборной Украины избил россиянина в турецком отеле.

10. Потапова вышла в третий круг турнира в Линце и может сыграть с украинкой Калининой.