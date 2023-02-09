«Реал» вышел в финал КЧМ, «ПСЖ» вылетел из Кубка Франции. Главное к утру

Мадридский «Реал» вышел в финал клубного чемпионата мира, «ПСЖ» проиграл «Марселю» в матче Кубка Франции, «Локомотив» подписал нападающего Артёма Дзюбу и защитника Игоря Смольникова. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. «Реал» разгромил «Аль-Ахли» и вышел в финал КЧМ.
2. «Марсель» выбил «ПСЖ» из Кубка Франции, победный гол на счету Малиновского.
3. «Локомотив» объявил о трансфере Дзюбы и Смольникова.
4. Сборная США по боксу отказалась от участия в ЧМ, где россияне выступят под своим флагом.
5. Глава НОК Греции выступил против возможного бойкота Олимпийских игр.
6. «Безумно счастлив!» Дзюба прокомментировал свой переход в «Локомотив».
7. «Манчестер Юнайтед» дома поделил очки с «Лидсом», отыгравшись со счёта 0:2.
8. Ибрагимович: меня 25 лет критикуют за то, что я номер один. Всё ещё чувствую себя богом.
9. Источник: игрок сборной Украины избил россиянина в турецком отеле.
10. Потапова вышла в третий круг турнира в Линце и может сыграть с украинкой Калининой.
- 9 февраля 2023
-
08:55
-
08:50
-
08:39
-
08:31
-
08:30
-
08:30
-
08:12
-
07:56
-
07:51
-
07:48
-
07:43
-
07:36
-
07:25
-
07:18
-
06:57
-
06:46
-
06:33
-
06:33
-
06:19
-
05:40
-
04:57
-
04:42
-
04:35
-
04:33
-
04:04
-
03:53
-
03:36
-
03:12
-
02:51
-
02:49
-
02:40
-
02:24
-
02:03
-
02:01
-
01:48