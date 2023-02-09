Мурад Магомедов: отец был мусульманином, а мама — русская. Я себя считаю христианином

Бывший футболист сочинской «Жемчужины» Мурад Магомедов высказался на тему религиозности.



«Я не религиозный, но верующий человек. Верю в Иисуса Христа. Мой отец был мусульманином, а мама — русская. Я себя считаю христианином, несмотря на то что в Дагестане религия другая. Но если человек родился в мусульманской семье, это не значит, что он тоже автоматически становится мусульманином. Вера не передаётся через гены — человек должен сам к этому прийти. Либо бог его приводит через определённые ситуации», — сказал Магомедов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В начале своей карьеры Магомедов выступал за такие клубы, как «Динамо» (Махачкала), «Жемчужина» (Сочи) и «Торпедо» (Адлер). В 1994 году Мурад принял решение переехать в Израиль, в клуб «Маккаби» (Петах-Тиква), где играл до 2013 года.

Полностью интервью с Мурадом Магомедовым читайте на «Чемпионате»: