Полузащитник «МЮ» Фернандеш: на нашем стадионе никогда не будет проблемой отыграться

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал ничейный результат в перенесённом матче 8-го тура английской Премьер-лиги с «Лидс Юнайтед» (2:2).

«У Рафаэля Варана был шанс, и я мог забить ударом головой. У меня также был удар, который превратился в подачу, и Виктор Линделёф почти попал головой. У нас были свои шансы.



К сожалению, мы не забили, но вы могли видеть, что команда была готова к борьбе. Нужно продолжать делать всё, что в наших силах, поскольку я думаю, что у этой команды есть запас, чтобы улучшаться, и запас, чтобы показать много хороших вещей, и мы это сделаем.



На этом стадионе с этими болельщиками, этими игроками, с тем желанием и страстью, которые у нас есть, проигрывать со счётом 0:2 никогда не будет проблемой. Не должно случаться так, чтобы мы проигрывали со счётом 0:2, но всякий раз, когда мы отстаём, никогда не будет проблемой отыграться и изменить результат, тем более дома. Огромная благодарность болельщикам за то, что они сделали, они поддерживали нас до самого конца, и мы могли выиграть», — приводит слова Фернандеша официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

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