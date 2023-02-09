«Играть в Ульяновске — это твёрдая позиция». Пресс-атташе «Волги» — о матче с «Зенитом»

Пресс-атташе ульяновской «Волги» Олег Савинов поделился мнением о вероятности проведения матча плей-офф Кубка России с «Зенитом» на домашнем стадионе команды.



Вчера, 8 февраля, комиссия ФНЛ осмотрела поле для вынесения решения, которое будет объявлено позже.



«Такие решения сразу никогда не принимаются. Специалисты изучили, посмотрели, собрали материал и уже там, в лиге, примут решение. Два специалиста не могут принять такое решение. Его примет комиссия в полном составе. Будет ли она ещё раз посещать стадион в Ульяновске? Нет. Они ничего не сказали. Ходили, смотрели, трогали, изучали. Поле находится в состоянии, которое и могло быть на данный момент. Подогрев работает с 9 января. Трава растёт, но не как летом. Есть влага, но это нормальный процесс. Агроном говорит, что всё идёт по плану.



Мы искренне рассчитываем на положительный итог. Играть в Ульяновске – это твёрдая позиция. Для города это праздник. Мы в Кубке России проходили не для того, чтобы потом с такими командами играть не в нашем городе. Будем делать всё до последнего, чтобы получилось сыграть для наших болельщиков.



Вариант сыграть в Санкт-Петербурге не рассматривается? Нам предлагали, но мы отказались. У нас есть два резервных стадиона. Есть требования и регламенты, которые нужно соблюдать. В случае чего нам готовы пойти навстречу «Акрон» и «Нефтехимик» со своими стадионами», — цитирует Савинова «Спорт день за днём».



Напомним, встреча между «Волгой» и «Зенитом» состоится 25 февраля. Победитель матча выйдет в полуфинал Пути регионов Кубка России.