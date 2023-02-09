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Магомедов: в «Жемчужине» были и абхазы, и грузины. До конфликта были друг другу как братья

Магомедов: в «Жемчужине» были и абхазы, и грузины. До конфликта были друг другу как братья
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Бывший футболист сочинской «Жемчужины» Мурад Магомедов высказался на тему грузино-абхазского конфликта.

«Грузино-абхазский конфликт? Я играл в Сочи, когда всё началось. У нас в команде были и абхазы, и грузины. Люди играли вместе по пять-шесть-восемь лет. До конфликта они как братья друг другу были, а после начала военных действий отношения моментально испортились. Со стороны на это тяжело было смотреть. В «Динамо» из Сухуми ситуация ещё хуже была — там и футболисты, и близкие игроков погибали с обеих сторон», — сказал Магомедов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В начале своей карьеры Магомедов выступал за такие клубы, как «Динамо» (Махачкала), «Жемчужина» (Сочи) и «Торпедо» (Адлер). В 1994 году Мурад принял решение переехать в Израиль, в клуб «Маккаби» (Петах-Тиква), где играл до 2013 года, а позднее вошёл в тренерский штаб.

Полностью интервью с Мурадом Магомедовым читайте на «Чемпионате»:

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