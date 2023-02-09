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Магомедов: бан России — это несправедливо. Всё в мире перевернулось с ног на голову

Магомедов: бан России — это несправедливо. Всё в мире перевернулось с ног на голову
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Бывший футболист сочинской «Жемчужины» Мурад Магомедов высказался на тему отстранения сборной России и российских клубов от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине.

«Бан России — это несправедливо и неправильно. При чём тут спорт? Всё в мире перевернулось с ног на голову. Раньше говорили: спорт — вне политики. А теперь получается наоборот — всё только от политики в спорте и зависит. Конечно, для профессионалов, для которых спорт является работой, это тяжёлая ситуация. Вроде бы это твоя работа, но её у тебя нет — никуда не пускают. Никто от этого не выиграет — ни спорт, ни политика», — сказал Магомедов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полностью интервью с Мурадом Магомедовым читайте на «Чемпионате»:

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