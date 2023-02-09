Талалаев: планируются ли ещё приобретения у «Торпедо»? Я жду уже третий сбор

Главный тренер московского «Торпедо» Андрей Талалаев высказался о возможных трансферах автозаводцев.



«Планируются ли ещё приобретения у «Торпедо»? Я жду уже третий сбор. Руководители обещают десятого номера, более мастеровитого, чем у нас сейчас есть в команде. Также ждём забивного нападающего. Сегодня мы уже смеялись, что у нас в одной атаке мяч попал и в штангу, и в перекладину — всё равно не смогли забить.



Если мы хотим быть конкурентоспособными, нужно делать приобретения. Не надо брать воспитанников «Манчестер Сити» или «Барселоны», как делают наши конкуренты. В тот же Воронеж, я слышал, приехали игроки с опытом в английской Премьер-лиге. Хочется хотя бы тех игроков, кого мы обговаривали ещё в ноябре. По таким игрокам давно велись переговоры. Я уверен, что немного опыта в линию атаки позволит нам чувствовать себя более уверенно. Тогда мы будем не только бороться и доставлять больше мячей, чем соперники.



Если оставить игру с «Волгарём» за скобками, то с другими командами мы были ближе к голу, чем соперники. Да, это были не самые запредельные по уровню соперники. Но впереди у нас более лёгкий сбор, который покажет нашу силу. Надеюсь, что приедут два-три мастеровитых игрока, которые помогут нам немного с другим настроением войти в сезон», — приводит слова Талалаева Metaratings.

Новость по теме «Торпедо» уступило «Волгарю» в товарищеском матче