Евгений Алдонин: всё обесценивается, если лучшие футболисты России будут сидеть на замене

Бывший полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал критику Дмитрия Аленичева в адрес «Зенита» по поводу того, что в составе сине-бело-голубых отсутствуют собственные воспитанники.



«Если брать сейчас, когда мы остаёмся без еврокубков, то такой подход — плохо. Но воспитанник воспитаннику рознь. Что значит нет воспитанников? Для усиления «Зенита»? Вполне возможно. Для других клубов они есть. Может, они не дотягивают до конкуренции, чтобы усилить самые лучшие клубы РПЛ, но здесь нельзя всё мерить одним аршином.



Талантливые россияне сидят на скамейке «Зенита» и не могут уйти из клуба? Учитывая реалии сегодняшнего дня, российские игроки должны играть — эту политику необходимо пересматривать. Если воспитанники и лучшие футболисты России будут сидеть на замене и не играть, то тогда всё обесценивается. Уровню нашего футбола такое будет не в плюс, а в глубочайший минус», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.