«Химки» объявили о трансфере бразильского защитника Лео Андраде
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Подмосковные «Химки» объявили о подписании защитника Лео Андраде, который ранее выступал за бразильские «Коритибу» и «Жувентуде», а также португальский «Маритиму». 24-летний бразилец подписал с российским клубом контракт сроком на 2,5 года.
«Футбольный клуб «Химки» приветствует Андраде и желает успешной игры за красно-чёрных. Контракт рассчитан на 2,5 года. Boas-vindas, Leo!» — написала пресс-служба «Химок» в клубном телеграм-канале.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Андраде в € 600 тыс. Футболист преимущественно выступает на позиции центрального защитника. Он является выходцем из футбольной академии «Коритибы» (Бразилия). В нынешнем сезоне на его счету 12 матчей в чемпионате Португалии за «Маритиму».
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