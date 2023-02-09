Магомедов: Найдёнов мог выдать Борману: «Привет, жирная свинья!» Игроки умирали со смеху

Бывший футболист сочинской «Жемчужины» Мурад Магомедов рассказал о работе с российским тренером Арсеном Найдёновым.



«В Сочи попал к Найдёнову — уникальный тренер и человек. Талантливый организатор. На нём вся команда держалась. То, что сегодня в клубах делает целый штат сотрудников, Найдёнов тащил в одиночку — выбивал деньги, квартиры, решал организационные вопросы. О футболистах он заботился как о своих детях. И при этом ещё умудрялся как-никак тренировать команду.



Комичные истории? У Найдёнова друг был — Овчинников, Борман. Вот у них отношения были очень специфические. Обзывали друг друга при встрече! Но всё любя, беззлобно, со смехом. Найдёнов мог ему выдать: «Привет, жирная свинья!» Борман идёт, что-то в ответ орёт. А игроки на поле умирают со смеху. Оскорбляли, а потом выпивали», — сказал Магомедов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полностью интервью с Мурадом Магомедовым читайте на «Чемпионате»: