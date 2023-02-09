«Она окажется потяжелее». Адамов — об ожиданиях от второй части сезона для «Зенита»

Защитник «Зенита» Арсен Адамов рассказал о конкуренции внутри санкт-петербургского клуба, а также об ожиданиях от второй части сезона.
«Уровень подбора игроков очень высокий. По два-три игрока претендуют на каждую позицию, не только на мою. В такой ситуации, как говорится, выживает сильнейший. Так что будем продолжать работать. Выхожу на каждое занятие с тем, чтобы доказывать себе и тренеру — я достоин играть в стартовом составе. А дальше принимает решение Сергей Богданович [Семак]: сколько и когда.
В первых трёх контрольных матчах на сборах играл центрального защитника. Это временная мера или меня пробуют в несколько ином амплуа? Лучше у тренеров спросить. Я готов играть на любой позиции. Что справа, что в центре чувствую себя прекрасно.
Держим в голове кубковый матч с ульяновской «Волгой» 25 февраля? Ну конечно. Правда, непонятно, что там будет с погодой. Читал, что, если поле окажется плохого качества и стадион не будет принят, игру могут перенести в другой город. Но в любом случае этот матч в голове уже держим. Тем более если всё-таки Ульяновск, то будет очень тяжёлая игра.
Какие ожидания от второй части сезона в целом? Думаю, она окажется потяжелее. В Кубке — игры на вылет. В чемпионате отрыв у нас не такой уж большой, «Спартак» сейчас тоже в хорошей форме. Но задача одна — выиграть чемпионат и Кубок. Будем выкладываться по полной, тем более что всё зависит только от нас», — цитирует Адамова «Матч ТВ».
- 9 февраля 2023
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