«Она окажется потяжелее». Адамов — об ожиданиях от второй части сезона для «Зенита»

Защитник «Зенита» Арсен Адамов рассказал о конкуренции внутри санкт-петербургского клуба, а также об ожиданиях от второй части сезона.



«Уровень подбора игроков очень высокий. По два-три игрока претендуют на каждую позицию, не только на мою. В такой ситуации, как говорится, выживает сильнейший. Так что будем продолжать работать. Выхожу на каждое занятие с тем, чтобы доказывать себе и тренеру — я достоин играть в стартовом составе. А дальше принимает решение Сергей Богданович [Семак]: сколько и когда.



В первых трёх контрольных матчах на сборах играл центрального защитника. Это временная мера или меня пробуют в несколько ином амплуа? Лучше у тренеров спросить. Я готов играть на любой позиции. Что справа, что в центре чувствую себя прекрасно.



Держим в голове кубковый матч с ульяновской «Волгой» 25 февраля? Ну конечно. Правда, непонятно, что там будет с погодой. Читал, что, если поле окажется плохого качества и стадион не будет принят, игру могут перенести в другой город. Но в любом случае этот матч в голове уже держим. Тем более если всё-таки Ульяновск, то будет очень тяжёлая игра.



Какие ожидания от второй части сезона в целом? Думаю, она окажется потяжелее. В Кубке — игры на вылет. В чемпионате отрыв у нас не такой уж большой, «Спартак» сейчас тоже в хорошей форме. Но задача одна — выиграть чемпионат и Кубок. Будем выкладываться по полной, тем более что всё зависит только от нас», — цитирует Адамова «Матч ТВ».