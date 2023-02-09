«Зенит» объявил дату и время проведения матча с иранским «Сепаханом»
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Санкт-петербургский «Зенит» объявил дату и время проведения матча с иранской командой «Сепахан». Встреча состоится в рамках зимней подготовки команд к возобновлению сезона.
Так, игра «Зенит» — «Сепахан» пройдёт 17 февраля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 по московскому времени. Матч будет организован на стадионе «Накш-э-джахан» в иранском городе Исфахан.
Напомним, после 17 туров «Зенит» единолично возглавляет турнирную таблицу Российский Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Сине-бело-голубые набрали 42 очка. У ближайшего преследователя, московского «Спартака», 36 очков. Замыкает тройку лидеров «Ростов» (35).
В последнем товарищеском матче на зимних сборах «Зенит» разгромил малайзийский «Джохор» со счётом 3:0.
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