«Зенит» объявил дату и время проведения матча с иранским «Сепаханом»

Санкт-петербургский «Зенит» объявил дату и время проведения матча с иранской командой «Сепахан». Встреча состоится в рамках зимней подготовки команд к возобновлению сезона.

Так, игра «Зенит» — «Сепахан» пройдёт 17 февраля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 по московскому времени. Матч будет организован на стадионе «Накш-э-джахан» в иранском городе Исфахан.

Напомним, после 17 туров «Зенит» единолично возглавляет турнирную таблицу Российский Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Сине-бело-голубые набрали 42 очка. У ближайшего преследователя, московского «Спартака», 36 очков. Замыкает тройку лидеров «Ростов» (35).

В последнем товарищеском матче на зимних сборах «Зенит» разгромил малайзийский «Джохор» со счётом 3:0.