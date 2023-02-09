Джуд Беллингем отклонил предложения «Челси» и «ПСЖ»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем отказался от перехода в «Челси» и «ПСЖ». Игрок уже отклонил официальные предложения упомянутых клубов, информирует Sport1.de.

Согласно сведениям источника, Беллингем находится в подвешенном состоянии — англичанин не знает, где продолжит карьеру. Однако он точно уверен, что не хочет переезжать в чемпионат Франции. А «Челси» Джуд отказал из-за насыщенной трансферной кампании «аристократов» и неопределённого будущего клуба, который находится в периоде перестройки.

В текущем сезоне 19-летний футболист сыграл за «Боруссию» 23 матча во всех турнирах, в которых забил 10 голов и сделал четыре голевые передачи. Интерес к Беллингему также проявляют «Реал» и «Ливерпуль».

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