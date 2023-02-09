Мурад Магомедов: сын отслужил три года в армии Израиля, дочка — два

Бывший футболист «Маккаби» (Петах-Тиква), а ныне тренер команды Мурад Магомедов рассказал об армии Израиля.
«По идее, наверное, я должен был отслужить в израильской армии после получения гражданства. Может, после 30 лет не нужно весь срок служить, не знаю. Я даже подготовительных курсов не проходил — не вызывали. Хотя дети уже отслужили в армии: старший сын — почти три года, дочь — два года и два месяца. Но здесь армия не такая, как была в Советском Союзе: на два года уезжаешь и всё. В Израиле служат в более щадящем режиме. После определённого срока разрешается ночевать дома, а не в казарме.
В Израиле девушки ходят в автоматами? С автоматами ходят девушки из боевых частей. Наша дочь в армии совсем другим занималась. А ребята — да, с оружием не расстаются, домой с ним приходят. Может, это как-то дополнительно дисциплинирует людей. А с другой стороны, ситуация в стране напряжённая. Иногда случаются ужасные вещи. В определённых ситуациях это правило очень помогает», — сказал Магомедов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Полностью интервью с Мурадом Магомедовым читайте на «Чемпионате»:
- 9 февраля 2023
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