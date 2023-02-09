Красножан: соперника для женской сборной России стало найти сложнее, но не невозможно

Главный тренер женской сборной России Юрий Красножан рассказал о ближайших планах национальной команды.
«С 13 по 22 февраля пройдёт сбор в турецком Белеке. В рамках грядущего сбора у нас запланированы два игровых дня. Очевидно, что соперника для спаррингов при текущей ситуации найти сложнее, но нельзя сказать, что это невозможно. Так, в прошлом году мы сыграли четыре международных матча – два с Белоруссией и два с Сербией.
На сборе в Турции у нас не будет международных спаррингов, однако не считаю, что это проблема. Иногда лучше сыграть двусторонний матч, проверить в деле большее количество игроков, их состояние и темп развития. Безусловно, международный матч добавляет мотивации для игроков, но я ни разу не сталкивался с недонастроем футболисток. Их, скорее, надо где-то раскрепостить, а вот настрой у них практически всегда максимальный. Вместе с тем мы на связи с федерациями футбола дружественных стран, ведем переговоры о контрольных матчах. Идеально было бы принять участие в каком-либо турнире», — приводит слова Красножана Metaratings.
- 9 февраля 2023
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