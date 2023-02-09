Магомедов: в 90-е в африканских сборных большинство игроков были с поддельными паспортами

Бывший футболист «Маккаби» (Петах-Тиква), а ныне тренер команды Мурад Магомедов рассказал об участии в составе юношеской сборной России в чемпионате мира 1993 года.



«На юношеском ЧМ-1993 проиграли Гане без шансов в 1/4 финала. Мне кажется, в 1990-е в африканских сборных большинство футболистов были подставные, с поддельными паспортами. Я вам расскажу такую историю. В первом матче мы обыграли Камерун — 2:0. А спустя много лет к нам в «Маккаби» приехал нападающий. Мы разговорились и поняли, что в 1993-м играли друг против друга. А он по паспорту на шесть лет младше меня! Это был Патрик Суффо», — сказал Магомедов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полностью интервью с Мурадом Магомедовым читайте на «Чемпионате»: