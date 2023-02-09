Агент Азмуна: в летнее трансферное окно мы рассмотрим все варианты

Футбольный агент Арманд Дурн, представляющий интересы иранского форварда «Байера» Сердара Азмуна, высказался о будущем игрока. Агент подчеркнул, что футболист готов рассмотреть все варианты в летнее трансферное окно.
«Если честно, не вижу ухода Сердара из «Байера» сейчас. Но летом снова откроется трансферное окно, и тогда мы рассмотрим все варианты», — приводит слова Азмуна «РБ Спорт».
Напомним, Азмун перешёл в леверкузенский «Байер» из санкт-петербургского «Зенита» в январе 2022 года. В нынешнем сезоне 28-летний иранский футболист принял участие в 10 матчах немецкой Бундеслиги и не отметился результативными действиями. На чемпионате мира в Катаре футболист принял участие во всех матчах Ирана на групповом этапе, но не записал на свой счёт забитых мячей или голевых пасов.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Сочи» и «Локомотив» рассматривают вариант с арендой Азмуна. Зарубежные СМИ писали об интересе к иранцу со стороны «Марселя».
- 9 февраля 2023
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