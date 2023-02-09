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«Каталония — наш второй дом». Брат Месси извинился за слова про «Барселону»

«Каталония — наш второй дом». Брат Месси извинился за слова про «Барселону»
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Матиас Месси, брат аргентинского нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси, извинился за свои слова, сказанные про «Барселону».

«Я хочу извиниться за то, что сказал в социальных сетях: Я просто шутил со своим сыном и моими друзьями. Как я могу думать подобное о таком большом клубе, как «Барселона», и его истории, о команде, которая многое дала как моей семье, так и Лео? Для нас Каталония – наш второй дом, и это хорошо известно. Мне очень жаль, и я извиняюсь перед всеми, особенно перед болельщиками «Барселоны», — написал брат Месси в соцсетях.

Напомним, ранее Матиас заявил, что «Месси не вернётся в «Барселону», а если и вернётся, то уберёт президента клуба Лапорту», а также, что «Барселона» стала известной лишь благодаря Месси» и «музей «Барселоны» — это музей Месси».

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