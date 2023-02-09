«Каталония — наш второй дом». Брат Месси извинился за слова про «Барселону»

Матиас Месси, брат аргентинского нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси, извинился за свои слова, сказанные про «Барселону».
«Я хочу извиниться за то, что сказал в социальных сетях: Я просто шутил со своим сыном и моими друзьями. Как я могу думать подобное о таком большом клубе, как «Барселона», и его истории, о команде, которая многое дала как моей семье, так и Лео? Для нас Каталония – наш второй дом, и это хорошо известно. Мне очень жаль, и я извиняюсь перед всеми, особенно перед болельщиками «Барселоны», — написал брат Месси в соцсетях.
Напомним, ранее Матиас заявил, что «Месси не вернётся в «Барселону», а если и вернётся, то уберёт президента клуба Лапорту», а также, что «Барселона» стала известной лишь благодаря Месси» и «музей «Барселоны» — это музей Месси».
Удивительная история дружбы Месси и Агуэро:
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