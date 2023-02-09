Экс-игрок «Маккаби» Магомедов: президент ни в какую не хотел отпускать меня в «Марсель»

Бывший футболист «Маккаби» (Петах-Тиква), а ныне тренер команды Мурад Магомедов рассказал, как его не отпустили во французский «Марсель».



«Самым привлекательным вариантом за время игры в Израиле был «Марсель». Мне хотелось попробовать. Даже сегодня «Марсель» звучит не так внушительно, как тогда.



По тем временам французы предлагали хорошие деньги. В «Маккаби» просто не захотели рисковать. Всё-таки у нас не какой-то суперклуб — не «Маккаби» Хайфа или Тель-Авив. В Петах-Тикву было сложно привезти качественных футболистов. А лучшие времена клуба пришлись на время моих выступлений здесь. С этой точки зрения я могу понять руководство.



Если бы я грохнул кулаком по столу и отказался играть дальше за «Маккаби», какие-то вещи могли бы сложиться иначе. Но, когда ты столько лет в одном клубе, хочется по-человечески завершить этот цикл. Чтобы и я от этого выиграл, и клуб.



Пытался договориться. В верхушке клуба были два брата. Один дал добро на трансфер, а президент — ни в какую. Даже слышать о моём уходе не хотел. Так и отыграл почти всю карьеру в «Маккаби». Значит, так должно было быть», — сказал Магомедов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полностью интервью с Мурадом Магомедовым читайте на «Чемпионате»: