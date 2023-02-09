«Крылья Советов» объявили расписание матчей на третьем сборе
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«Крылья Советов» опубликовали расписание матчей команды на третьем зимнем сборе при подготовке ко второй части сезона-2022/2023. Третий этап тренировочных сборов самарской команды продлится до 19 февраля. Об этом сообщила пресс-служба самарцев.
Расписание контрольных матчей «Крыльев Советов»:
10 февраля. «Крылья Советов» — «Спартак-М»;
10 февраля. «Крылья Советов» — «Аксу» (Казахстан);
16 февраля. «Крылья Советов» — «Нефтчи» (Узбекистан);
16 февраля. «Крылья Советов» — «Торпедо».
3 февраля «Крылья Советов» провели два товарищеских матча. Сначала команда Игоря Осинькина уступила во встрече с ярославским «Шинником» (1:2), а позднее сыграла вничью с «Оренбургом» (3:3), проигрывая по ходу встречи со счётом 0:3.
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