«Реал», «Барса» и «Юве» связались с 50 клубами по поводу создания турнира-аналога ЛЧ

Мадридский «Реал», «Барселона» и «Ювентус» связались с более чем 50 клубами по поводу возможности создания нового турнира, который заменит Лигу чемпионов, сообщает The Telegraph.
Отмечается, что в соревновании будут принимать участие 60–80 команд без постоянных участников с минимум 14 встречами за сезон, а также разделением на дивизионы. Новый проект является результатом переговоров с клубами по всей Европе о финансовых проблемах, с которыми они сталкиваются. В течение последних нескольких месяцев руководство Суперлиги сосредоточило свои информационные атаки на богатство английской Премьер-лиги, её доминировании на трансферном рынке и влиянии на другие европейские лиги с менее прибыльными телевизионными сделками.
Пока нет подробностей, как будут сформированы первоначальные 60–80 команд и как они будет выглядеть схема перехода в разные дивизионы. Формат предлагаемой новой Суперлиги держится в секрете «Реалом», «Барселоной» и «Ювентусом».
«Суперлига — это волк, который сегодня переодевается в бабушку, чтобы попытаться обмануть европейский футбол, но у него очень большие нос и зубы. Четыре дивизиона в Европе? Конечно, [высший дивизион] для них [ клубов-учредителей], как и в плане на 2019 год», — отреагировал на информацию президент Ла Лиги Хавьер Тебас в своих соцсетях.
Напомним, первоначальная попытка запуска Суперлиги состоялась в апреле 2021 года, но потерпела крах из-за массового недовольства общественности.
Ликование фанатов «Челси» после новости о выходе из Суперлиги:
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