Медведев отреагировал на информацию об интересе «Реала» к защитнику «Зенита» Ренану

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию, касающуюся намерения мадридского «Реала» сделать предложение в размере € 40 млн за бразильского защитника санкт-петербургского клуба Роберта Ренана.



«Это всё слухи, высосанные из пальца, ничего такого нет. Я не хочу это комментировать», — приводит слова Медведева «РБК-Спорт».



Информацию об интересе «Королевского клуба» к Ренану сообщил в соцсетях бразильский журналист Кайке Силва. «Зенит» приобрёл права на футболиста в зимнее трансферное окно сезона-2022/2023. Центральный защитник не провёл ещё ни одной официальной встречи за команду.



Ранее Ренан выступал за «Коринтианс». В 13 матчах за клуб он отдал одну результативную передачу и заработал две жёлтые карточки.