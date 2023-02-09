Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Медведев отреагировал на информацию об интересе «Реала» к защитнику «Зенита» Ренану

Медведев отреагировал на информацию об интересе «Реала» к защитнику «Зенита» Ренану
Комментарии

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию, касающуюся намерения мадридского «Реала» сделать предложение в размере € 40 млн за бразильского защитника санкт-петербургского клуба Роберта Ренана.

«Это всё слухи, высосанные из пальца, ничего такого нет. Я не хочу это комментировать», — приводит слова Медведева «РБК-Спорт».

Информацию об интересе «Королевского клуба» к Ренану сообщил в соцсетях бразильский журналист Кайке Силва. «Зенит» приобрёл права на футболиста в зимнее трансферное окно сезона-2022/2023. Центральный защитник не провёл ещё ни одной официальной встречи за команду.

Ранее Ренан выступал за «Коринтианс». В 13 матчах за клуб он отдал одну результативную передачу и заработал две жёлтые карточки.

Новость по теме
Источник: «Реал» предложит «Зениту» € 40 млн за Роберта Ренана
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023