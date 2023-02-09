Медведев отреагировал на информацию об интересе «Реала» к защитнику «Зенита» Ренану
Поделиться
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию, касающуюся намерения мадридского «Реала» сделать предложение в размере € 40 млн за бразильского защитника санкт-петербургского клуба Роберта Ренана.
«Это всё слухи, высосанные из пальца, ничего такого нет. Я не хочу это комментировать», — приводит слова Медведева «РБК-Спорт».
Информацию об интересе «Королевского клуба» к Ренану сообщил в соцсетях бразильский журналист Кайке Силва. «Зенит» приобрёл права на футболиста в зимнее трансферное окно сезона-2022/2023. Центральный защитник не провёл ещё ни одной официальной встречи за команду.
Ранее Ренан выступал за «Коринтианс». В 13 матчах за клуб он отдал одну результативную передачу и заработал две жёлтые карточки.
Новость по темеИсточник: «Реал» предложит «Зениту» € 40 млн за Роберта Ренана
Комментарии
- 9 февраля 2023
-
13:44
-
13:30
-
13:20
-
13:17
-
13:12
-
13:05
-
12:57
-
12:51
-
12:50
-
12:40
-
12:39
-
12:16
-
12:15
-
12:00
-
11:50
-
11:49
-
11:37
-
11:32
-
11:25
-
11:23
-
11:10
-
11:00
-
10:57
-
10:53
-
10:50
-
10:40
-
10:35
-
10:31
-
10:30
-
10:18
-
10:10
-
10:00
-
09:52
-
09:45
-
09:45
Партнерский контент