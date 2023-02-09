Нигматуллин: если Кержаков проявит себя на Кипре, может рассчитывать на повышение в Европе

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин высказался о назначении российского специалиста Александра Кержакова на должность главного тренера кипрского клуба «Кармиотисса».
«Тренировать гораздо лучше, чем сидеть без дела. Профессия тренера — очень скользкая дорожка. Важно быть в работе, тренде и постоянно подтверждать свою квалификацию. Кержаков ещё совсем недолго находится в профессии. Он пока не успел себя зарекомендовать как серьёзный специалист. Александр неплохо поработал в «Пари НН», но почему-то там не задержался. «Кармиотисса» — хороший вызов для Кержакова. На Кипре не совсем серьёзная лига, но всё равно интересно. Думаю, если он себя проявит, может рассчитывать на повышение в Европе», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
- 9 февраля 2023
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