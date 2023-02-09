Веркотерен рассказал об общении со «Спартаком» перед назначением Тедеско в сборную Бельгии

Спортивный директор футбольной ассоциации Бельгии Франк Веркотерен рассказал о назначении Доменико Тедеско на пост главного тренера бельгийской национальной сборной.



«Решение принималось коллективно, совместно с руководством федерации и другими официальными лицами. Портфолио каждого кандидата рассматривалось, с каждым кандидатом проводились встречи, преимущественно онлайн.



Относительно Тедеско я связывался с людьми из «Спартака», чтобы обсудить его футбол, проделанную им работу в команде. Естественно, мы обращались к статистике и другим открытым данным. Также я попытался получить некоторые инсайдерские сведения, в том числе из «Спартака», которые дали бы более ясную картину относительно его кандидатуры. Из всей полученной информации на выходе сложилась позитивная картина о Тедеско, поэтому было принято решение, что он является лучшим кандидатом для этой должности.



В шорт-листе было пять более опытных и взрослых кандидатов, однако выбор был единогласным, Тедеско был более приоритетным выбором для нас», — цитирует Вероктерена Metaratings.

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